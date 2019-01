Manutenção e queda de energia deixam duas cidades da RMC sem água

Da Redação Bem Paraná com sites

A Sanepar informa que, neste sábado (dia 12) uma manutenção emergencial no sistema de reservação de água paralisou o abastecimento nos seguintes bairros de Colombo: Embú, Centro, Arruda, Santa Fé, Curitibano, Roça Grande e Colônia Faria. Equipes trabalham no conserto e a normalização do sistema está prevista para o decorrer da noite (dia 12).

Também neste sábado, uma queda de energia paralisou o abastecimento nos seguintes bairros de Fazenda Rio Grande: Estados, Eucaliptos, Parque Industrial, Gralha Azul, Jardim Vezena, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência, Iguaçu e Jardim Itália. A normalização do sistema está prevista para o decorrer da noite (dia 12).

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.