Maratona Aquática de Curitiba vai levar 700 atletas para a piscina no sábado

As raias da piscina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no Prado Velho, vão receber a 14ª edição da Maratona Aquática de Curitiba, a partir das 9h deste sábado (29/9). Promovida pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a competição vai reunir 36 equipes num super-revezamento de seis horas ininterruptas.

Serão 700 atletas nadando e se revezando a cada 15 ou 30 minutos na piscina. A equipe que nadar a maior distância até as 15h será campeã.

Para participar, cada equipe teve que doar no mínimo 200 quilos de alimentos que serão encaminhados para o Provopar, que vai levar as doações para famílias em situação de vulnerabilidade social.

No ano passado, foram arrecadadas 9,7 toneladas de alimentos. “É um evento esportivo e solidário. É uma contrapartida social dos atletas beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura”, explicou Cleonice Gonçalves, coordenadora-geral da Maratona Aquática de Curitiba.

O evento já é tradicional, acontece desde 2002, e reúne academias e clubes de natação da cidade inteira. Além da parte social, a competição tem como objetivo descobrir novos talentos e incentivar a prática da natação.

Também haverá premiação para a equipe que doar mais alimentos e para os atletas que fizerem os melhores tempos. A distância total percorrida por todas as equipes é estimada em 700 quilômetros até o final da maratona.

Na piscina estarão competindo desde adolescentes de 14 anos até adultos de 60 anos. Neste ano também haverá duas equipes do paradesporto nadando.

Aulas gratuitas

Uma das equipes é formada por alunos que fazem aulas gratuitas de natação nos Núcleos Regionais da Smelj nos Clubes da Gente e nos Centros de Esporte e Lazer (CEL). Também há uma equipe formada exclusivamente por atletas beneficiados pela Lei de Incentivo da Prefeitura.

A competição é aberta ao público, com entrada gratuita. A estimativa de público é de 3 mil pessoas. Ao longo dia serão feitas algumas apresentações musicais.