Maratona Científica

Alexandre Moro, Doutor em Ortodontia e professor da UFPR e Universidade Positivo, está no Estados Unidos para uma maratona de atualizações. De 4 a 8 de maio, ele participou em Washington do Congresso Americano de Ortodontia, onde apresentou uma pesquisa de um aluno do Mestrado da Universidade Positivo, que avaliou os efeitos do Aparelho de Herbst (utilizado para tratar o retrognatismo mandibular). Este trabalho foi feito em colaboração com a Universidade de Alberta, no Canadá.

Green Card

Bruna Canto, responsável, no Brasil, pela área comercial da LCR Capital Partners, o curitibano José Tadeu Ferreira, advogado de imigração residente em Miami, e Robert de Ruijter, especialista em Planejamento Financeiro e Patrimonial Internacional farão a palestra “Como se preparar para emigrar para os EUA”, na próxima segunda-feira, dia 14, no Concierge do Pátio Batel, às 19h. Depois de Curitiba, o roadshow segue para Rio de Janeiro, Goiania e São Paulo. Bruna explicará como adquirir o Green Card por meio do visto de investidor EB-5; José Tadeu explanará em detalhes os diferentes tipos de vistos, entre eles o EB-5, programa credenciado pelo governo norte-americano, que oferece o Green Card a quem investir em projetos para a geração de empregos naquele país. Robert de Ruijter falará sobre planejamento financeiro e patrimonial internacional. Foto: Kraw Penas

Balanço:

** O UniBrasil Centro Universitário lança um novo curso no vestibular de inverno 2018: Agronomia. Serão ofertadas 200 vagas em duas turmas (manhã e noite) com abordagens clássicas da profissão e também com foco em administração rural, economia, empreendedorismo e novas tecnologias. O vestibular será realizado no próximo dia 16 de junho. De acordo com a coordenadora do curso, Marcia Maria Coelho, a Agronomia é um mercado em expansão.

** Neste sábado, dia 12 de maio, o Shopping Jardim das Américas promove a oficina gratuita “Sentimento em Conserva”, para comemorar o Dia das Mães. O evento será para mães e filhos de 2 a 12 anos e ocorrerá das 14h às 20h, na Praça de Eventos, com turmas a cada 30 minutos.

** Neste sábado, 12 de maio, acontecerá a apresentação gratuita do "Renato Russo - O Musical", na Praça Nossa Senhora de Salette. A estrutura montada na Praça oferecerá até 2 mil cadeiras para o público assistir ao musical mais confortável, além de food trucks a partir das 14h.

** O restaurante Coco Bambu está com novidades para o Happy Hour. Agora, das 17h às 20h, todos os dias, o chopp e as 20 opções de caipirinhas nacionais saem por metade do preço. Além disso, as 50 entradas servidas na casa têm 25% de desconto neste horário. E, a partir das 19h, tem música ao vivo com ritmos variados para embalar o começo da noite. Outra vantagem é que de segunda a quarta o espumante e os vinhos da marca Coco Bambu saem por apenas R$55. E, às terças, um grupo de jazz anima as noites na “Terça Jazz Coco Bambu”.