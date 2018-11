Maratona de Curitiba provoca bloqueios em 17 bairros no domingo. Veja os mapas

SMCS

Um dos eventos esportivos mais tradicionais do País, a Maratona de Curitiba acontece no próximo domingo (18/11), com participação de cerca de 5 mil atletas. Os motoristas poderão ter o caminho de rotina alterado, no período das 6h45 às 13h, por conta de bloqueios de trânsito que afetarão 17 bairros da cidade.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão as orientações ao longo do trajeto. O percurso dos 42 quilômetros da Maratona de Curitiba vai passar pelos bairros Centro Cívico, São Francisco, Centro, Batel, Seminário, Vila Izabel, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Água Verde, Rebouças, Parolin, Hauer, Cristo Rei, Alto da XV, Hugo Lange e Juvevê.

Veja aqui o percurso dos 42 km

Veja o mapa da prova dos 10 km

Trajeto dos 5 km

São esperados atletas do Brasil inteiro, da Argentina e do Paraguai. A elite dos 42 km solo contará com atletas de ponta no cenário nacional, campeões das principais maratonas do país em 2017 e 2018.

Além da prova tradicional de 42 quilômetros, serão disputadas provas de 5 e de 10 quilômetros, além de revezamento dos 42 quilômetros em dupla - 21 km para cada atleta. A largada e chegada serão na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, a partir das 6h45.

Neste ano a Maratona de Curitiba é organizada pela empresa Elite Sports Experience. A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) dá apoio e fiscaliza a prova.