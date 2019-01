Maratona internacional de criação de games na PUCPR espera reunir 600 participantes

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A 10ª edição do Global Game Jam, evento de criação de jogos gratuito, chegará à PUCPR no final de janeiro com dois dias de muita criatividade e, claro, games. A tradicional maratona, que acontece entre os dias 25 e 27, é aberta aos desenvolvedores de jogos e promovida pelo curso de Tecnologia em Jogos Digitais da Universidade. Para mais informações e inscrições, acesse: http://bit.ly/ggjcwb19.

No dia 25 os portões abrem às 16h e o desafio começa às 18h. Os participantes ficarão 48h consecutivas criando games com base em um tema que será revelado na cerimônia de abertura. Os jogos desenvolvidos podem ser digitais, de tabuleiro, com Realidade Virtual, envolvendo hardware, esportes e gincanas e aventuras de RPG. Entre os participantes estão programadores, artistas, músicos, game designers, estudantes, professores, digital makers e criadores de conteúdo.

Oportunidade

Para Bruno Campagnolo, coordenador do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUCPR, o Game Jam trata-se de uma excelente oportunidade para que o jovem consiga explorar todo seu potencial criativo.

“É um desafio, uma chance de testar limites e fazer algo diferente de maneira imersiva”, afirma.

A maratona é realizada simultaneamente em mais de 800 locais em 100 países. Durante os últimos anos a PUCPR foi a maior sede do evento na América, a segunda maior em número de participantes e a mais produtiva do mundo, com mais de 100 equipes participando da competição. Para a 10ª edição espera-se cerca de 600 pessoas concentrados na criação de jogos.

Durante a tarde de domingo (27), o Global Game Jam Curitiba fica aberto gratuitamente ao público para que os trabalhos sejam expostos. Além disso, nos dias 1º e 2 º de março, os jogos mais votados farão parte de uma exposição pública, a Play Party da Global Game Jam.

