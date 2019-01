Redação Bem Paraná, com assessoria

Abrindo a grande agenda do Teatro EBANX Regina Vogue, neste domingo (27), o ator Marcelo Serrado, vem a Curitiba, com a sua comédia "O ATORmentado". A peça que traz o artista falando de forma bem-humorada sobre relacionamentos, política e internet, tem única sessão, às 19h. Os ingressos estão à venda a partir de R$35.

Com a supervisão do humorista Paulinho Serra e produção de Denise Escudero, o espetáculo aborda momento atual do País, crianças e internet. Ao final, o ator faz uma interação com a plateia, com dois números de improvisos.

Serviço – O ATORmentado com Marcelo Serrado em Curitiba

Quando: 27 de janeiro de 2019 (domingo)

Local: Teatro EBANX Regina Vogue (Av. Sete de Setembro, 2775)

Horários: 19h

Ingressos: R$35 (meia-entrada) e R$70 (inteira) + taxa administrativa

Vendas: Disk Ingressos (site, call center, quiosques nos shopping Estação, Mueller, Palladium e São José)

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (à vista)

Classificação: 16 anos

Realização: Messe Produções

Informações: (41) 3315-0808 ou (41) 2101-8292