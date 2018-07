Marcelo Teixeira apresenta músicas de Bach na Biblioteca Pública

AEN

O músico Marcelo Teixeira apresenta nesta quarta-feira (25) na Biblioteca Pública do Paraná o concerto Bach em sete cordas. No repertório, uma reunião de obras do compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750) adaptadas para o violão. O evento acontece no hall térreo, a partir das 13h, com entrada gratuita.

Mestre em Música pela UFPR, Marcelo Teixeira desenvolveu uma ampla pesquisa sobre a produção do século XVIII, com o objetivo de transpor para o violão de sete cordas composições originalmente escritas para instrumentos antigos (como alaúde, violoncelo e cravo). O resultado é um apanhado de obras compostas em diferentes fases da trajetória de Bach, que posteriormente serão registradas por Teixeira em um CD.

SERVIÇO: Concerto Bach em sete cordas, com Marcelo Teixeira.

Data: 25 (quarta-feira).

Horário: 13h.

Local: Térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba – Paraná). Gratuito.

Mais informações: (41) 3221-4911.