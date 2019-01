Marcelo Veiga continua seu reinado no Bragantino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Marcelo Veiga assumiu o Bragantino pela primeira vez, em 2004, Lula estava em seu primeiro mandato, a principal rede social era o Orkut e a dupla Cristiano Ronaldo e Messi não havia faturado nenhum título de melhor do mundo. Em um mundo completamente diferente, o treinador de 54 anos fará neste sábado, contra o Guarani, no Nabizão, o seu 503º jogo pelo clube do interior.

Esta é a sexta passagem de Veiga. A atual começou em agosto de 2017, mas ainda está longe da mais longeva, a terceira, de 2007 a 2012. Entre idas e vindas, o Ferguson do Interior disputou nove Paulistões em Bragança e chegou a uma semifinal, em 2007. Também faturou uma Copa Paulista (2006), uma Série C (2007) e um outro acesso à Série B, em 2018.

Neste Estadual, a meta é chegar de novo às quartas de final. "Há confiança. As coisas fluíram positivamente em 2018", disse o comandante.

O Braga conta com 13 remanescentes da última Série C, entre eles o goleiro Alex Alves e o meia Rafael Chorão. Dos dez atletas contratados, destaca-se o volante Acácio, que veio do Red Bull.

BRAGANTINO

Apelido: Massa Bruta

Fundação: 08/01/1928

Estádio: Nabi Abi Chedid, com capacidade para 15.912 torcedores

Principal título: 1 Campeonato Paulista (1990), 1 Série B do Brasileiro (1989), 1 Série C do Brasileiro (2007) e 2 Séries A-2 do Paulista (1965 e 1988)

Melhor colocação: campeão (1990)

Colocação no Paulista-2018: 6º lugar

Técnico: Marcelo Veiga