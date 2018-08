Marcos & Bellutti apresentam show inédito no Teatro Positivo nesta sexta

Redação Bem Paraná com assessoria

“Acredite”, o show inédito de Marcos & Belutti será apresentado em Curitiba no dia 10 de agosto, sexta-feira, no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) a partir das 21h15! A apresentação conta com a produção e realização da RW7 Production & Entertainment e Massa Play. O álbum “Acredite” é o primeiro trabalho em parceria com a gravadora Sony Music. É importante registrar que a dupla Marcos & Belutti completou 10 anos de carreira e para comemorar gravaram um DVD no mês de julho no Credicard Hall, em São Paulo.

Para o show em Curitiba, a compra de ingressos garante também um CD exclusivo de Marcos & Belutti. O cd será entregue no dia do show. Os ingressos à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/event/marcos_e_belutti_curitiba), pelo call center (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam de R$70,00 a R$440,00. Descontos promocionais para Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Programa de Benefícios do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante). Meia entrada para Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer. Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A classificação do show é livre. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Marcos e Belutti apresentam “Acredite”

Acreditar, segundo o dicionário, é: Crer, admitir como verdadeiro, aceitar como real, convencer-se da existência de alguma coisa.

E foi assim, acreditando que um dia iriam chegar lá, que venceriam todos os obstáculos e contratempos, que Marcos e Belutti lançam seu 7º CD, intitulado “Acredite”.

A dupla, que acaba de completar 9 anos de carreira, acredita no sucesso desde 2008, quando subiram ao palco pela primeira vez, juntos. Na ocasião, já gravaram o primeiro DVD “Ao Vivo em São Paulo”, sinal de que realmente acreditavam naquele encontro de vozes. Mais do que isso, encontro de almas.

E para brindar a atual fase, o novo trabalho vem em formato de estúdio, quebrando a sequência de acústicos lançados em 2014 e 2015, respectivamente. Com músicas românticas, que cabem lindamente na voz de Belutti, e as animadas, que são a cara do Marcos, “Acredite” chega nas lojas em maio, e é o primeiro trabalho da dupla em parceria com a gravadora Sony Music.

No palco, uma apresentação diferente de tudo o que já fizeram. O cenário traz muito LED, com imagens que acompanham o ritmo e a poesia de cada música; sem esquecer da pirotecnia, chuva de papéis picados em algumas faixas e painéis que se movimentam, uma tecnologia jamais vista no show da dupla.

Composto por 14 faixas, “Acredite” foi produzido por Fernando Zor, e contou com a parceria de Ray Ferrari em duas canções especiais, são elas: a romântica “Eu Era” e a irreverente “Glicose”.

“Eu Era”, lançada no começo de abril, alcançou 5 milhões de visualizações em 1 semana no Youtube, e retrata a história de um casal que termina o relacionamento, mas é marcado pelo arrependimento. Ainda que saia com amigos e conheça pessoas novas, a garota continua a ter lembranças do passado. O ex-namorado era tudo o que ela procurava, mas a protagonista só se dá conta disso quando a relação já teve fim.

Com influência do reggae, a produção “Glicose” segue uma linha mais descontraída e com uma levada animada.

A primeira música lançada foi “Solteiro Apaixonado”, que tem uma levada mais do nordeste brasileiro e faz uma mistura do axé com o forró, fechando com a sanfona do sertanejo. A faixa foi uma das mais tocadas no verão brasileiro e ainda continua nas paradas de sucesso.

Seguindo a linha mais animada, podemos destacar as canções “Pula Pra Minha Vida”, “Cumplicidade” e “Se Amando e Se Lixando”. Todas com uma levada dançante e que prometem não deixar ninguém parado.

Já “Disk Amor” e “Pula A Cerca” trazem em seus versos uma poesia irreverente e com certeza muitas pessoas irão se identificar com as histórias.

Passando para a linha mais melódica, temos a “Se A Vida Não For Isso”, “Passarinho Fofoqueiro” e “Palhaço”. E por último, mas não menos importantes, temos as românticas “Mãe Eu To Gostando Dela”, “Mais Um Ano Juntos”, “Te Achei”.

“Apostamos muito nesse trabalho. É um CD chamado “Acredite” e por incrível que pareça não tem nenhuma canção com este nome. O trabalho faz parte de uma nova etapa, com nossa gravadora Sony Music, que está sonhando junto com a gente nessa nova fase do Marcos e Belutti. Estamos muito felizes, talvez esse seja um dos melhores momentos da nossa carreira”, comenta Marcos.

Segundo Belutti “Esse CD foi feito com muito carinho e emprenho dedicados por mim, pelo Marcos e pelo Fernando Zor, nosso produtor. Nos preocupamos em fazer um CD com músicas românticas, que são a nossa característica, mas também com muita música agitada. É um projeto diferente dos últimos DVDs que fizemos. Nos preocupamos em trazer um trabalho bem para cima, pra que a galera pudesse colocar no carro, ouvir num churrasco, pudesse curtir numa festa. Mas sem esquecer das canções românticas. “

CD “Acredite” – Marcos e Belutti

01 – Pula Pra Minha Vida (Compositores: Vinicius Poeta, Junior Gomes, Renno, Benicio Neto)

02 – Solteiro Apaixonado (Compositores: Junior Gomes / Renno / Vine Show / Vinicius Poeta)

03 – Eu Era (Compositores: Bruno Caliman / Rafael Torres)

04 – Disk Amor (Compositores: Bruno Caliman / Lucas Santos / Rafael Torres)

05 – Mãe, Eu Tô Gostando Dela (Compositores: Michel Alves, Luiz Paloni, Ruan Soares)

06 – Cumplicidade (Compositor: Tierry)

07 – Glicose (Compositores: Bruno Caliman / Lucas Santos / Rafael Torres)

08 – Mais Um Ano Juntos (Compositor: Jairinho Delgado)

09 – Te Achei (Compositores: Bernardo / Rafael Torres)

10 – Se A Vida Não For Isso (Compositores: Rafael Torres, Lucas Santos, Bernardo)

11 – Se Amando E Se Lixando (Compositores: Cristhyan Ribeiro / Michel Alves / Rafael Torres / Ruan Soares)

12 – Pula A Cerca (Compositor: Tierry)

13 – Passarinho Fofoqueiro (Compositores: Bruno Caliman / Rafael Torres)

14 – Palhaço (Compositores: Roberto Benedetti Ferreira de Lima, Wesley Henrique Lustosa Alves)

