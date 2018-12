Marcos Mion, KondZilla e destaques da internet são premiados no Digital Awards

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira edição do Digital Awards BR, realizada nesta terça (18), premiou as personalidades de atuação virtual mais destacada no país ao longo de 2018.

Realizada no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e contando com a apresentação da modelo Gianne Albertoni, a premiação reuniu artistas, influenciadores e profissionais de diversas áreas.

Entre os premiados, destaque para o apresentador Marcos Mion, que recebeu o prêmio de "Reality Show Mais Visualizado do Ano", por A Fazenda 10.

Confira abaixo a lista com todos os ganhadores desta edição do Digital Awards BR:

Sites e Blogs - Reality Show Mais Visualizado - A Fazenda - Marcos Mion

Música - KondZilla

Podcast - Mução

Aplicativo - Rappi

Inovação Digital - Yellow

Facebook - SuperCinema e Vegetarirango

Marketing Digital - Andre Cia, Juliano Torriani, MR Lançamentos, Guia Invest e Tempo para Infoeditora

Redes Sociais - Italo Marsili, Rafael Puglisi, Luiza Mell, Bruno Matos (Blogueirinha), Carlinhos Maia, GKay, Bianca Andrade (Boca Rosa), Jade Picon e Gustavo Rocha

Youtube - O Enigma, Desimpedidos, Bianca Alencar, Melody, Põe na Roda (Pedro HMC), Teddy, Leo Picon, Nathalia Arcuri (Me Poupe), Caio Fischer, Maria Viel, Luara Fonseca e Bibi Tatto