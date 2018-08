Marfrig acerta venda da Keystone para a Tyson por US$ 2,5 bi; ações caem 9,3%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marfrig fechou a venda da Keystone para a americana Tyson Foods.

Segundo a reportagem apurou, o valor ficou em US$ 2,5 bilhões (R$ 9,7 bilhões). O negócio deve ser anunciado na próxima semana.

O valor, no entanto, desagradou aos investidores, e as ações da Marfrig fecharam esta sexta-feira (17) em forte queda de 9,30%. A expectativa era que o negócio saísse por US$ 3,5 bilhões -para uma empresa como a Marfrig, que arquitetou a venda para reduzir seu nível de endividamento, US$ 500 milhões fazem muita diferença.

A Marfrig adquiriu a Keystone em 2010, mas a sua venda vinha sendo considerada pela companhia como relevante para alcançar a meta de endividamento medido pela relação dívida líquida e Ebitda de 2,5% no fim do ano.

Em maio, o presidente-executivo da Marfrig, Martin Secco, disse que, com venda da Keystone, a empresa daria um novo passo na gestão de seus passivos, conforme busca ser a empresa com melhor saúde financeira do setor.

Fornecedora de alimentos processados para redes de restaurantes, a Keystone tem as operações concentradas nos Estados Unidos e na Ásia. De acordo com a Marfrig, a empresa vende cerca de 1 milhão toneladas de alimentos por ano.

Entre seus clientes es- tão McDonald's, Subway, Wendy's e Iceland Foods Campbell's.

A Tyson Foods, por sua vez, é uma das maiores empresas de proteína animal dos Estados Unidos (está atrás da brasileira JBS). A companhia afirma que produz 20% das carnes bovina, suína e de frango consumidas no mercado americano.

Entre as marcas da empresa estão Tyson, Hillshire Farm e Ball Park. Também fornece para restaurantes, escolas, bases militares e hospitais, entre outros.

Nesta semana, a equipe de análise do BTG Pactual já havia feito a avaliação de que o negócio seria um dos únicos fatores com potencial para impulsionar as ações da Marfrig no curto prazo -mas tudo dependeria do total arrecadado com a venda.

MARFRIG/2º TRI de 2018

Receita líquida: R$ 5,1 bi

Prejuízo: R$ 582 milhões

Dívida líquida: R$ 16,4 bi