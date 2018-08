Maria Antonia vence a quinta temporada do MasterChef

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gaúcha Maria Antonia, 37, é a campeã do MasterChef para amadores deste ano. Ela ganhou o reality culinário da Band após fazer um cardápio autoral completo.

A chef vai ganhar R$ 200 mil e um curso na escola Le Cordon Bleu da França. Hugo, que ficou na segunda colocação, ganhou um bolsa para a Le Cordon Bleu do Canadá.

Dona de casa, Maria Antonia já foi modelo, trabalhou em uma agência de publicidade e fez curso de sommelier. Ela é filha de donos de restaurante e afirma sempre ter tido vontade de estudar gastronomia, mas não teve apoio dos pais. Pensa em abrir um bar de vinhos com cardápio harmonizado.

Marido de Maria Antonia, Fábio Martello diz que família ainda não tem planos. "A gente está vivendo um dia após o outro. Claro que ela tem desejos. Este é um sonho que está se realizando. Ela é muito dedicada e isso vai ajudar ela daqui para frente. Acho que tem muitas portas para se abrirem ainda", disse Martella, antes da final do programa.

Maria derrotou os 20 competidores, selecionado em um total de 30 mil inscritos. Entre os cenários usados para as provas, estavam o Theatro Municipal de São Paulo e o CTN (Centro de Tradições Nordestinas), na zona norte.

O "MasterChef" deste ano seguiu com Ana Paula Padrão como apresentadora. Os jurados também continuaram os mesmos: Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça. A emissora já se prepara para a versão do mesmo programa para cozinheiros profissionais, programada para começar no dia 21 de agosto.

Cada um dos finalistas acumulou R$ 5.000 durante a trajetória do programa no Cartão Carrefour

BONS RESULTADOS

Apesar de não ter mais a audiência das outras edições (com média de 5 pontos no Ibope, contra 7 dos anos passados), o "MasterChef" tem agradado ao departamento comercial da Band. O reality teve 8% a mais de receita em relação ao ano passado.

A atração também garantiu a emissora, na maioria dos dias, na terceira colocação em audiência.