Maria Fumaça do Shopping Estação vai ‘ganhar vida’

Da Redação Bem Paraná

Amanhã vai ser dia de voltar no tempo no Museu Ferroviário de Curitiba, localizado no Shopping Estação, e recordar os tempos áureos das ferrovias. Com a intenção de preservar essa memória, o Shopping Estação vai dar vida à locomotiva Maria Fumaça do museu, em uma apresentação com apito e fumaça, relembrando a rotina diária que acontecia no local há mais de 100 anos. Além disso, atores vestidos de maquinista e comissária vão contar um pouco da história da estação e os trens que por ali passaram. A ação vai acontecer de hora em hora entre 13 e 16 horas.

Para quem não sabe, entre 1885 e 1972, funcionava no local a antiga Estação Ferroviária de Curitiba, que ligava a capital à Paranaguá, e que deu nome ao shopping. Em fevereiro de 1885, o som do apito ecoou e a Estação Ferroviária de Curitiba foi inaugurada com a chegada da Maria Fumaça, vinda do litoral. Durante 87 anos essa rotina permaneceu viva, com o burburinho das pessoas e o vai e vem de passageiros e mercadorias.