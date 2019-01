Maria Ribeiro elogia Fábio Assunção por acordo com músicos para ajudar dependentes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu amo esse cara. Pra sempre". A declaração foi feita pela atriz Maria Ribeiro para seu ex-namorado, o também ator Fábio Assunção, em uma rede social, nesta quarta-feira (23). Eles terminaram o namoro em agosto do ano passado, quatro meses após tornarem público o relacionamento.

Nesta terça-feira (22), Fábio Assunção anunciou um acordo com os músicos Gabriel Bartze e Bruno Magnata, da banda baiana La Fúria, para doar o valor arrecadado com uma música que leva seu nome e faz referência à dependência química e ao alcoolismo.

Segundo Fábio Assunção, todo o valor arrecadado com a canção será doado para duas instituições, ainda não definidas, que tratam dependentes dos vícios.

Entre outras coisas, a música intitulada "Fábio Assunção", uma das promessas de hit do Carnaval deste ano, traz em sua letra os dizeres "hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar locão".

"Nesses tempos tão tristes em que todo mundo tem assessor pra tudo, em que quase ninguém se posiciona por medo de perder seguidores ou contratos de publicidade, em que imagens de figuras públicas são higienizadas de forma mentirosa, Fábio Assunção vem e quebra tudo ao falar abertamente sobre sua história, conseguindo ainda por cima ser generoso com a banda baiana que usou seu nome", escreveu a atriz.

"Sim, a gente bebe, ou fuma, ou separou, ou não pagou o IPVA, ou disse alguma coisa errada, ou tudo isso junto. E não, isso não nos faz menos família ou menos amor", finalizou.

Nos cometários da publicação de Maria Ribeiro, famosos como Cleo, Patrícia Pillar e Alex Escobar, entre outros, elogiaram a declaração da atriz.

Mariana Xavier, a Jenifer do clipe do hit de mesmo nome do cantor Gabriel Diniz, comentou o post de Maria Ribeiro com emojis de aplausos.

A publicação em que Fábio Assunção fez o anúncio também foi apoiada por celebridades como Marina Ruy Barbosa, que disse admirar o ator "hoje e sempre".

Em novembro de 2018, Fábio Assunção falou no programa Conversa com Bial, da Globo, que a sua dependência química foi superada. "Já tive um uso exagerado e uma relação obsessiva. É uma coisa que pode acontecer. Você não sabe se o uso recreativo de alguma coisa vai te levar a isso. Para mim, esse assunto já foi. Estou em outra fase. Esse assunto é recorrente, tem um estigma que eu tenho que lidar", disse ao apresentador da atração, Pedro Bial.

Meses antes, em maio, Fábio Assunção foi detido após bater seu carro contra outros dois, em São Paulo. Como ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, precisou ser encaminhado para a 78ª Delegacia de Polícia, nos Jardins. O ator foi solto horas depois após pagar fiança de R$ 48 mil.

Em junho de 2017, Fábio Assunção foi preso em flagrante na cidade de Arcoverde (sertão de Pernambuco), sob acusação de dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência a prisão.