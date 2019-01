Maria Rita canta com a Orquestra à Base de Sopro

A cantora Maria Rita sobe ao palco do Teatro Guaíra nesta quinta-feira (17), às 20h, no segundo dia de Oficina de Música de Curitiba. A intérprete, filha de Elis Regina, se apresenta com a Orquestra à Base de Sopro de Curitiba e é uma das grandes atrações do evento que reúne nomes da música erudita, antiga e popular para cursos e apresentações.

Primeiro encontro da orquestra com a cantora, o show é uma homenagem a Milton Nascimento, um dos principais compositores da MPB, e que ela gravou desde o início da carreira. A seleção para o espetáculo inclui músicas de todas as fases da carreira do músico mineiro, desde a década de 1960. A direção musical da orquestra é do músico curitibano Sérgio Albach.

Outra atração do dia é o concerto dos professores de Música Antiga da Oficina, às 12 horas, na Capela Nossa Senhora da Glória (Av. João Gualberto, 565). A apresentação abre a série de concertos gratuitos de Música Erudita e Antiga em igrejas da cidade.

A 36ª edição da Oficina de Música começou nesta quarta-feira (16) e vai até o dia 27. Serão mais de 250 shows e 103 cursos para quase dois mil alunos.

Serviço

Orquestra à Base de Sopro convida Maria Rita

Onde: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971)

Quando: Hoje, às 21 horas

Quanto: R$ 50 (R$ 25 meia)