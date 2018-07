Maria Rita participa de homenagem aos 60 anos da Bossa Nova

Redação Bem Paraná, com assessoria

Após o sucesso do último ano, o Prudential Concerts está de volta. Dessa vez, a série de concertos está homenageando a bossa nova, que comemora 60 anos em 2018. Misturas inusitadas e exclusivas fazem parte dessa segunda edição. O projeto, que começou em junho, em Brasília, vai até a outubro, passando por Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, e espera alcançar mais de cinco mil pessoas.

Entre os artistas confirmados estão Alceu Valença, Maria Rita, Rogério Flausino, Milton Nascimento e Maria Gadú, que se apresentarão acompanhados por orquestras sinfônicas locais regidas pelo maestro Carlos Prazeres. A dinâmica do Prudential Concerts permite que o público aprecie a música clássica no início das apresentações e ainda aproveite as performances inéditas dos cantores convidados na segunda parte do concerto. No repertório, Carlos Prazeres vai passear por composições de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, entre outros.

“A segunda edição do Prudential Concerts será comemorativa! Vamos celebrar os 20 anos de atuação da Prudential do Brasil no país e os 60 anos de um dos principais gêneros musicais brasileiros e uma referência internacional, a bossa nova. Sem deixar de destacar o objetivo principal desse projeto: incentivar o acesso à cultura por meio da música e proporcionar um momento de diversão e tranquilidade ao público”, acentua o diretor de Marketing Office da Prudential do Brasil, Marcelo Eboli.

O Prudential Concerts contempla ainda a realização de oficinas musicais voltadas às crianças e aos adolescentes de instituições sem fins lucrativos ligadas à música. A iniciativa, ministrada por Carlos Prazeres, tem como objetivo desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada participante, além de promover uma experiência de qualidade aos jovens, dando a cada um deles a oportunidade de contato direto com o que a música tem de melhor. Em 2017, mais de 150 jovens participaram deste dia de aprendizado.

O Prudential Concerts é idealizado e produzido pela Novo Traço Comunicação, com patrocínio da Prudential do Brasil e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

Em 2017, em sua primeira edição, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Vanessa da Mata foram as estrelas convidadas para fazer um tributo à riqueza e à criatividade da MPB, sob regência de Carlos Prazeres, reunindo um público total de 3.500 pessoas. Mais informações sobre o Prudential Concerts, assim como as atrações de 2018 e demais temas sobre cultura, estão disponíveis no Facebook do Prudential Concerts (https://www.facebook.com/prudentialconcerts).

Agenda

Todas as apresentações terão Carlos Prazeres como maestro-regente, e os seguintes convidados:

25/7 - Orquestra Câmara Ulbra - Convidado: Rogério Flausino

Theatro São Pedro - Porto Alegre (RS)

15/8 - Orquestra formada por músicos locais - Convidado: Maria Rita

Teatro Ópera de Arame - Curitiba (PR)

4/9 - Orquestra Johann Sebastian Rio - Convidado: Alceu Valença

Teatro Riachuelo - Rio de Janeiro (RJ)

4/10 - Orquestra formada por músicos locais - Convidado: Rogério Flausino

Palácio das Artes - Belo Horizonte (MG)

16/10 - Orquestra formada por músicos locais - Convidado: Milton Nascimento e Maria Gadú

Teatro Renault - São Paulo (SP)