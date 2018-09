Marido embriagado se envolve em acidente; esposa e filho morrem

Redação Bem Paraná com G1

Um trágico acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (07 de agosto) em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e resultou na morte da mãe, Andreia Cristina Teixeira, de 37 anos, e do filho dela, Felipe Gabriel da Silva, de 9 anos.

A ocorrência foi na Avenida Juscelino Kubitschek e de acordo com o boletim de ocorrência o motorista, que era o pai da família, estava embriagado. Quando a polícia chegou ao local, ele estava em estado de choque após ter batido em um outro carro estacionado na rua e também em um poste.

Além das duas vítimas e do homem, o filho de 15 anos do casal também ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital da Basee, onde segue internado.

Ao passar pelo teste do bafômetro, o homem apresentou 0,39 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Pela lei, o motorista pode ser enquadrado por dirigir embriagado caso apresente mais de 0,05 mg/L de ar alveolar.

Após ser encaminhado para uma UPA e receber atendimento médico, o pai e marido enlutado acabou preso em flagrante e foi levado para a delegacia. Ele responderá por homicídio culposo e por dirigir embriagado.