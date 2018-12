Marília Mendonça e Maiara e Maraisa cantam juntas no palco da Pedreira Paulo Leminski

Redação Bem Paraná com assessoria

A “Festa das Patroas” promete fechar com chave de ouro um ano de grandes festivais na capital paranaense. Comandado pelas rainhas do sertanejo: Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, o projeto chega a Curitiba pela primeira vez, dia 15 de dezembro, na Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970) e detalhe, com palco 360º para as artistas ficarem bem pertinho do público. O evento é uma realização das produtoras Like Entretenimento, GDO Produções e Workshow.

Além das atrações principais, o evento ainda conta com o show dos curitibanos da Banda Terezo. Com apenas dois anos de estrada, o grupo formado por Andy, Bernar e Diogo já mostrou a que veio e tem se destacado cada vez mais no cenário da música no Paraná. Atualmente, a Banda Terezo divulga a música de trabalho ‘Uma chance’ e desponta como uma das principais bandas de Curitiba, participando dos principais festivais do estado. Para agitar ainda mais a festa, o festival tem apresentação do também curitibano, Dj Gui Nóbrega.



Agora é que são elas!

As patroas vão mostrar para os curitibanos como dominam o palco. Combinando vitalidade, gás nas apresentações e muita interação com o público. Chegou a vez das mulheres mostrarem que também sabem cantar "modão", que podem ser donas de suas vontades e expressar seus sentimentos sem nenhum preconceito e esse é o conceito da “Festa das patroas”.

Serão três shows em um com o melhor do repertório de cada uma os hits de Maiara e Maraísa 10%, Medo Bobo, No dia do seu casamento, Você faz falta, entre outras. Marília por sua vez traz Infiel, Eu sei de cor, Folgado, Como faz com ela, e muito mais. Juntas interpretam canções de outros artistas e a cada show trazem um repertório diferenciado.



Setores

Os setores que estão disponíveis para a venda são: Área Festa das Patroas, Camarote e Backstage Shed; Área Festa das Patroas: Classificação 16 anos, menores não entram;

O setor oferece: Entrada exclusiva, bares, banheiros, área de alimentação, lounge, deck do lago e acesso a frente do palco/ Camarote - Classificação 16 anos, menores não entram; Conta com entrada exclusiva, bares, banheiros, área de alimentação, lounge, acesso a frente do palco, espaço coberto, visão privilegiada e espaço make/

Backstage Shed – Classificação 18 anos, menores não entram;O setor oferece entrada exclusiva, bares, banheiros, área de alimentação, lounge, acesso e visão privilegiada a frente do palco, espaço coberto, espaço make e serviço Open Bar.



Ingressos

Ainda dá tempo de adquirir a sua entrada para a primeira “Festa das Patroas” em Curitiba. Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos e os preços variam de R$ 50 a R$ 500 podendo variar de acordo com o setor, modalidade e lote vigente. Os preços podem ser consultados online no site da Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br).



Sobre Marília Mendonça

Aos 23 anos de idade é a compositora mais concorrida no mercado sertanejo com músicas com Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre tantos outros. Tem contrato assinado desde os 15 anos idade. Surpreendeu o Brasil em seu DVD de estreia, tornou-se a artista mais vista no canal do YouTube no Brasil, superando nomes como Adele. Aliás, seu tipo físico e talento levou Marília a ser chamada de Adele brasileira. Em outubro do ano passado gravou seu segundo DVD para mais de 40 mil pessoas em Manaus. Sua musica Infiel fechou 2016 como a segunda cancão mais tocada em todas as rádios. Logo em sua estreia foi indicada ao prêmio de melhor cantora – Melhores do Ano (Faustão), eleita a personalidade da musica em 2016 pela face da revista Veja e a artista brasileira mais ouvida do país em 2017.



Sobre Maiara e Maraisa

Dupla feminina de maior sucesso da atualidade, também são compositoras e assinaram músicas com Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Jorge & Mateus, Cristiano Araújo, entre outros. Gêmeas naturais de Araguarina/MT, são formadas em música popular brasileira, mas decidiram seguir o gênero sertanejo por sugestão de Teodoro da dupla com Sampaio, quando gravaram uma canção- Peixe Carimbado. Dominaram as rádios e os shows em todo o país, com uma média de 26 shows mensais. Gravaram o terceiro DVD da carreira, “Reflexo”, imprimindo um novo momento na carreira, mais seguro e confiantes de si mesmas.



Serviço

Festa das Patroas

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 - Abranches, Curitiba)

Data: 15 de dezembro – Sábado

Atrações: Banda Terezo, DJ Gui Nóbrega, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa

Horários:Abertura: 16h/ Início dos shows: 18h

Classificação:16 anos (Backstage 18 anos) – Menores não entram;

Ingressos: à venda no Disk Ingressos

Venda Online: https://www.diskingressos.com.br/evento/8912/15-12-2018/pr/curitiba/festa-das-patroas

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/442928976157977/

Realização: Like Entretenimento, GDO Produções e WorkShow

Objetos Proibidos

- Mochilas;

- Garrafas de vidro/pet, latas e isopores;

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável.

- Panfletos, adesivos, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc.

- Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml);

- Qualquer objeto (guarda-chuvas, tripé para câmeras, bastão para tirar foto, objetos pintiagudos - anel, cinto, etc) considerado perigoso pelos serviços de segurança podem ser confiscados;

- Projéteis ou explosivos no estado sólido, líquido ou gasoso;

- Produtos ou materiais e sprays inflamáveis;

- Objetos pirotécnicos de qualquer tipo (por exemplo: sparklers e foguetes);

- Quaisquer armas, facas, objetos cortantes ou objetos que podem ser usados para ferir alguém (paus, correntes, facas, armas e afins);

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Animais (exceto cães-guia);

- Lasers;

- Power bank

- Bandeiras em geral (de time, estados, países, etc)

- Pistolas de água;

- Cadeiras;

- Drone, walkie talkie;

- Qualquer item que possa ser usado como um meio de perturbar a paz, pôr em perigo a segurança do público e/ou provocar danos a pessoas e bens, a critério exclusivo da equipe de administração do evento.