Maringá recebe Interclubes Paranaense de Tênis

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Maringá vai receber, de 2 a 5 de agosto, o maior torneio por equipes de tênis do Brasil. O 22º Interclubes Paranaense de Classes, organizado pela Federação Paranaense de Tênis (FPT) e Academia ATM, deverá receber mais de 1,2 mil tenistas de 37 clubes e um recorde de 447 equipes.

O torneio tem grau de pontuação FPT 1000 e as disputas acontecem com jogos de 1ª a 6ª classes masculinas e femininas. A programação da primeira fase já está disponibilizada no site da FPT. Lá também é possível acessar o Painel do Interclubes, atualizado em tempo real e mostrando como está a corrida pelo título de campeão geral do torneio.

Para o presidente da FPT, Silvio de Souza, a expectativa está grande em torno do torneio. “O Interclubes é um evento diferenciado, que movimenta o comércio da cidade inteira e o qual todos os clubes e academias querem participar. A animação da torcida e os jogos de altíssimo nível fazem a diferença e atraem o público em todos os locais de jogos. Vamos torcer para que o tempo colabore e o sol dê o ar de sua graça todos os dias. A organização precisa ser muito boa, pois são disputados mais de mil jogos em quatro dias e, por isso, a logística deve ser a melhor possível. A cada ano o Interclubes de Classes atinge números superiores ao anterior, o que nos dá razões suficientes para afirmar que é um dos maiores campeonatos de tênis do país”, afirma.

O torneio acontece no formato da tradicional Copa Davis, disputado por equipes em partidas decididas em duas de simples e uma de duplas, se houver empate nas simples.

LOCAIS DE JOGOS

As competições acontecem em 9 locais diferentes. Além da ATM, que será a arena central das disputas, os jogos acontecerão na Acema, Clube Olímpico, Maringá Clube, Clube Hípico, E7, AABB, Ecoplay e no Country Clube.

Os clubes participantes são: 3 Marias, AABB Londrina, AABB Maringá, Tennis Place, Ecoplay, ATV, Clube dos 30, Marco Silva, Círculo Militar do Paraná, Citi Tênis, Thalia, Clube Hípico de Maringá, Santa Mônica, ATM, Pereira Tênis, ByTennis, Clube Curitibano, Londrina Country Club, O Ninho, Graciosa Country Club, NG2B, Ponta Lagoa, Maringá Clube, Top Tennis, E7, Full Academia, Clube Olímpico de Maringá, AGT Umuarama, Associação Atlética de Cascavel, II/DM Tênis, DRTT, Country Clube Maringá, Academia de Tênis Figueiredo, Academia FIT, Foz do Iguaçu Country Club, CSRO de Campo Mourão e Cianorte Clube.

Destes, 3 vão com os times completos disputando todas as categorias: ATM Maringá, Clube Curitibano e Graciosa Country Club. A entrada em todos os locais de jogos é gratuita.

SERVIÇO

22º Interclubes Paranaense de Classes

Arena principal: Academia ATM (Rua Tupã, 1500)

Site: www.fpt.com.br

Fotos: www.facebook.com/fptenis

Grau de pontuação: FPT 1000

Classes: 1ª a 6ª, masculino e feminino

Entrada: Gratuita

Sedes:

ACADEMIA DE TENIS MARINGA

RUA TUPÃ, 1500-Jardim Higienópolis

MARINGA - PR

44 3259-1313

E7 ESCOLA DE TENIS

R ARLINDO PLANAS 2016

MARINGA - PR

44 3265-4211

ECOPLAY ACADEMIA DE TENIS

AV SENADOR PETROLINO PORTELA 594

MARINGA - PR

44 33055100

COUNTRY CLUB DE MARINGA

R NILO PECANHA, 151

MARINGA - PR

44-3224-2275

MARINGA CLUBE

RUA DR ARIÃO RIBEIRO DE CAMPOS 389

MARINGA - PR

44- 3227-2359

ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL/MGA

R. VISCONDE DE NACAR ,863

MARINGA - PR

44 3224-1224

ASSOC CULTURAL E ESPORTIVA - ACEMA

AV. KAKOGAWA, 50

MARINGA - PR

44 3263-5433

CLUBE OLIMPICO DE MARINGA

R BR 376, RODOVIA DO CAFE, KM 130

MARINGA - PR

44 3224-3261

CLUBE HIPICO DE MARINGA

AV. HARRY POCHET, 662

MARINGA - PR

44 3026.2419