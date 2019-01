Marinha emite alerta sobre ondas de até quatro metros de altura no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

A Marinha do Brasil, atrvavés do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou que a passagem de um sistema frontal sobre a região Sul do Brasil poderá provocar ventos fortes de até 75 km/h, com rajadas, nas proximidades do litoral do Paraná neste fim de semana, principalmente durante a manhã.

Com isto, os ventos podem gerar ondas de direção Sul a Sudeste entre três e quatro metros, entre as tardes deste sábado (19) e domingo (20).

A Marinha pede aos navegantes que consultem as informações antes de entrarem ao mar. A Marinha informa que mantém os avisos de mau tempo em vigor em seu site e na página do Facebook do Serviço Meteorológico Marinho. Também está disponível o aplicativo Boletim do Mar (disponível para Android e iOs).