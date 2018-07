Marinha emite aviso sobre formação de nevoeiro na costa Sul-Sudeste do Brasil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta que a associação entre alta umidade do ar e baixas temperaturas da superfície do mar poderá favorecer a formação de nevoeiros esparsos nas costa brasileira, desde Laguna (SC) até Santos (SP), durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (27).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", que se encontra disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para o IOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.