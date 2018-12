Marinho incomoda gremistas por se oferecer ao Fla e pode ser negociado

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo polêmico do meia-atacante Marinho, em que ele se oferece ao Flamengo, repercutiu muito mal entre os gremistas. Mesmo após ter se explicado em nota oficial, o jogador pode ser multado e colocado em lista de negociáveis do Grêmio.

No vídeo, que ganhou as redes sociais no último sábado (15), Marinho diz que é só o Flamengo pedir seu empréstimo que ele "vai na hora". Não há qualquer proposta oficial por ele, do Fla ou de qualquer clube, até o momento.

A direção gremista se incomodou com a declaração do jogador, cujo contrato vence no fim de 2021. E, independentemente das desculpas, mudou o status do atleta.

Antes, a recuperação de Marinho era um dos primeiros objetivos para 2019. Contratado no início de 2018, ele não rendeu o esperado mas a direção tricolor estava crente em evolução a partir da pré-temporada.

No entanto, brincando ou não, as declarações mudaram o quadro. Além de estudar uma multa, tratada internamente, caso surjam propostas a ideia de recuperação em Porto Alegre será cancelada.

O único que pode manter Marinho no grupo gremista é o técnico Renato Gaúcho, que está em férias no Rio de Janeiro e segue em contato frequente com o comando do clube.