Mario Frias posa alegre com a ex-mulher Nivea Stelmann, com quem contracenará em 'Verão 90'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casados de 2003 a 2005, os atores Mario Frias, 47, e Nivea Stelmann, 44, se reencontraram pelos corredores da Globo e resolveram tirar uma selfie relembrando os anos 1990 do ex-casal. Na trama "Verão 90", que estreia nesta terça (29) na Globo, ambos fazem uma participação e vivem um par romântico.

"Hoje estreia 'Verão 90' e fui surpreendido com o convite do meu grande amigo Jorge Fernando para fazer uma participação pra lá de especial! Atuar com minha amiga e mãe do meu filho, Nivea Stelmann, depois de tantos anos é um presente para nós e nossas famílias", refletiu ele.

Na história de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, ela é Sandra, atriz do filme de Herculano (Humberto Martins). Já o galã é Guilherme Augusto, um ator do mesmo longa.

O casal é pai de Miguel, hoje com 14 anos. É o pequeno que aparece na foto com eles. Atualmente, Frias é casado e tem uma outra filha. Nivea também tem seu casamento consolidado e uma filha.