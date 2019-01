Mark Farner, ex-vocalista da banda Grand Funk Railroad, anuncia show em Curitiba

Redação Bem Paraná

Mark Farner, fundador e ex-vocalista da banda Grand Funk Railroad, anunciou as datas de sua turnê sul-americana. O músico toca no Brasil em maio, em quatro shows: São Paulo (10/5), Curitiba (11/5), Brasília (12/5) e Rio de Janeiro (15/5). Existe a possibilidade de outras cidades brasileiras receberem a turnê.

Com 70 anos de idade e 54 de carreira, Mark criou o Grand Funk Railroad em 1964, ao lado de Don Brewer, Craig Frost e Mel Schacher. A banda fez grande sucesso entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, com hits como "We're An American Band", "Time Machine", "Some Kind Of Wonderful" e aquele que viria a ser o sucesso mais lembrado da banda, "The Loco-Motion".

O Grand Funk segue na ativa, com Schacher como o único remanescente da formação original.

O show de Farner será realizado no Teatro Bom Jesus, e possui classificação indicativa de 16 anos. Os ingressos custam entre R$50,00 e R$240,00, e estarão à venda pelo Disk Ingressos, mas os bilhetes ainda não estão disponíveis.

Maiores informações em breve.