Marta se torna a primeira mulher homenageada na Calçada da Fama do Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jogadora Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa, tornou-se a primeira mulher a colocar a marca de seus pés na calçada da fama do Maracanã. A homenagem aconteceu nesta segunda-feira (11).

"Estou super feliz com esse reconhecimento. É mais uma cerejinha do bolo representando todas as meninas e todas as mulheres que lutam no esporte em geral", afirmou Marta. "Espero que outras mulheres deixem suas marcas aqui."

Neste ano, Marta conquistou pela sexta vez o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Entre os homens, os recordistas são Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com cinco troféus.

Marta, que atua pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, tem 32 anos de idade e joga pela seleção brasileira desde 2002. Ela conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008. Na Copa do Mundo, o melhor resultado, foi o vice-campeonato em 2007.