Martín Silva chega a acordo com o Vasco e está a caminho do Libertad

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após cinco temporadas onde se tornou ídolo da torcida, o goleiro Martín Silva irá deixar o Vasco. O uruguaio chegou a um acordo com a diretoria e está pelos exames médicos para assinar um contrato de três anos com o Libertad, do Paraguai.

Desgastado em São Januário, Martín Silva relatou aos dirigentes cruzmaltinos sua vontade em mudar de ares. O Vasco, então, entrou em acordo com o clube paraguaio, que irá pagar uma quantia que servirá para pagar a dívida de cerca de R$ 700 mil que os vascaínos têm com o arqueiro.

Esta será a segunda passagem do goleiro pelo futebol do Paraguai. Entre 2013 e 2015 ele defendeu o Olímpia, onde também foi idolatrado.

Com a iminente saída de Martín, Fernando Miguel iniciará a temporada como titular do gol do Vasco. Não está descartada a possibilidade de contratação para o setor. O clube conta também com o retorno de Gabriel Félix, que estava emprestado ao Fortaleza.