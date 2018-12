Martin Silva deixa Vasco e fecha com Libertad-PAR até o fim de 2021

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após cinco anos, Martín Silva não é mais jogador do Vasco. O goleiro assinou com o Libertad-PAR até o fim de 2021 nesta quinta-feira (20).

Ele tinha vínculo com o cruzmaltino por mais uma temporada, mas os cariocas liberaram o atleta sem custo para "se livra"' do alto salário do uruguaio, que terminou o ano como reserva.

E foi justamente isso o que motivou toda essa mudança. O Vasco se viu em situação delicada em colocar um dos maiores salários do elenco no banco de reservas. Um luxo que a equipe não poderia se dar nesse momento.

Pelo lado do atleta, a insatisfação com a perda da titularidade foi notória. Nos dois últimos jogos ele sequer foi relacionado para as partidas. Martín Silva alegou dores musculares, mas o fato é que a decisão não pegou nada bem.

Cansado do clima político e afim de respirar novos ares, o uruguaio não demorou a receber uma boa oferta salarial do Libertad. Com a proposta em mãos, o acordo não demorou a sair. Bom para as três partes envolvidas no negócio.