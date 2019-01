Masp, Ibirapuera e 25 de Março são endereços mais buscados por paulistanos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma rua? A 25 de Março. Um museu? O Masp. Um parque? O Ibirapuera.

Esses três endereços obrigatórios de São Paulo estão entre os itens mais buscados pelos paulistanos no Google, segundo levantamento com dados do Google Trends, feito pela agência Ketchum, em homenagem ao aniversário da cidade, comemorado nesta sexta (25). São levadas em conta as consultas feitas em 2018 em diferentes categorias.

Nas buscas por parques, por exemplo, logo atrás do Ibirapuera, que reúne 45% das consultas, aparecem Villa-Lobos (12%) e Parque do Carmo (10%).

Quando o assunto é mercado ao ar livre, a campeã disparada, com 83,1% das consultas, é a 25 de Março, tradicional rua de comércio na região central de São Paulo. Em seguida, mas bem menos populares, vêm Feirinha da Madrugada (6,3%) e Mercado Municipal, o Mercadão, com 3,9%.

Já a categoria de restaurantes retrata duas paixões paulistanas bem consolidadas. Os campeões são pizzaria (47%) e padaria (20%). Hamburguerias aparecem logo atrás, com 16% das buscas.

Para apreciar a vista da cidade, a preferida é a região central. O primeiro colocado é o Sesc Paulista, inaugurado em abril do ano passado. O local acumula 17% das consultas, acompanhado do Instituto Moreira Salles (15%), também na avenida Paulista, do Terraço Itália (14%) e do Farol Santander (13%).

Se a dúvida é qual museu visitar, Masp (24%) e Museu Catavento (15%) são os mais procurados. Entre os bairros, por sua vez, disputam a preferência Mooca (12%), Itaquera (12%), Pinheiros (11%) e Morumbi (11%).