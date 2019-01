Material escolar pode sair até 60% mais barato em lojas e papelarias online

Produtos como estojos, lápis de cor, livros didáticos e cadernos são encontrados com preços mais baixos no e-commerce em comparação com a loja física. De acordo com o levantamento de preços, realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online, itens da lista de material escolar como livros, cadernos, borrachas, canetas, entre outros produtos podem ser encontrados com preços até 60% menores em papelarias e lojas online em comparação com os valores dos mesmos itens oferecidos na loja física. O portal analisou uma amostra de 20 produtos que fazem parte da lista do material escolar, disponibilizados nos pontos de venda e no e-commerce das lojas Kalunga, Americanas.com, Saraiva e Livraria Cultura.

Entre os itens pesquisados, está o conjunto de canetas esferográficas Bic Shimmers Cores - 10 unidades, vendido no site das Lojas Americanas por R$ 12,90. O mesmo produto na loja física é encontrado por R$ 16,99, aproximadamente 30% mais caro. O pacote de papel sulfite A4 chamequinho branco com 100 folhas, oferecido pela loja da Kalunga por R$ 4,20 a unidade, é encontrado no site por R$ 3,99, preço exclusivo para compras online. O estojo escolar Toy Story Space, vendido nas Lojas Americanas por R$ 36,99, pode ser encontrado na loja virtual por R$ 15,00, um abatimento de 60% no valor.

Outro produto em destaque na pesquisa, é o Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, encontrado por R$ 65,50 na loja da Saraiva, no entanto, aqueles que optarem por fazer a compra pelo e-commerce da loja, poderão adquirir o mesmo produto por R$ 52,40.

Mesmo com preços mais baratos ou iguais aos da loja física, para que os consumidores consigam economizar na compra de materiais escolares pela internet, é importante pesquisar e analisar também o valor do frete para a entrega dos produtos. "Com a alta competitividade do e-commerce e também a otimização de custos com estoque, é comum encontrar produtos com valores menores nas lojas online, mas para o usuário obter, de fato, o melhor custo benefício é importante colocar na balança fatores como o preço do frete, prazo de entrega e a credibilidade do fornecedor, levando em conta que muitos produtos são disponibilizados por vendedores parceiros da loja, via marketplace." Orienta Antônio Miranda, CEO do Cuponomia.

Busca por descontos em materiais escolares cresce até 112%

No Cuponomia, o número de ofertas e cupons de descontos resgatados pelos usuários em lojas e papelarias online cresceu até 112% nas duas primeiras semanas de Janeiro, em comparação com o mesmo período do mês anterior. A busca de usuários pelos produtos escolares com descontos nas primeiras semanas do mês chega a ser até 90% maior em relação ao ano passado. De acordo site, os descontos oferecidos pelos códigos promocionais e ofertas reunidas na plataforma variam entre 10% e 20% na lista de produtos.

Os valores divulgados pelo levantamento foram checados entre os dias 8 e 9 de Janeiro de 2019 e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio dos fornecedores, bem como a disponibilidade de estoque dos itens nas lojas. A lista com os demais produtos pesquisados está disponível do site do Cuponomia.