Matrícula de calouros da UFPR começa na quinta. Veja que documentos são exigidos

UFPR

Os candidatos aprovados no Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) devem estar atentos aos documentos necessários para o Registro Acadêmico. O processo começa nesta quinta-feira (17) e a recomendação é de que os aprovados compareçam ao local da matrícula ainda que tenham dúvidas ou não possuam todos documentos requeridos, pois servidores darão orientação aos estudantes.

É necessário comparecer com a documentação conforme horário e local definidos pelo edital nº no 03/2019 – NAA/NC/PROGRAD/UFPR, divulgado na última sexta-feira (11). O registro só pode ser realizado no campus expresso no edital.

Para o registro, solicita-se a apresentação dos seguintes documentos originais acompanhados de uma fotocópia simples: documento de identificação; certidão de nascimento ou casamento; histórico escolar de ensino médio (completo) ou equivalente e certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente ou, excepcionalmente, Declaração de Conclusão de Ensino Médio ; e comprovante impresso de situação cadastral no CPF – deverá ser impresso pelo site da Receita Federal.



É possível apresentar fotocópia autenticada em vez do original. Serão aceitos como identificação os documentos elencados no item 10.9 do edital nº28/2018 – NC/PROGRAD. A carteira de identidade civil não será aceita se apresentar a condição “não alfabetizado”.

Candidatos estrangeiros devem levar fotocópia autenticada do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) Permanente ou fotocópia simples acompanhada do documento original. O RNE-Temporário ou Protocolo será aceito a título precário, com o compromisso de substituição pelo RNE-Permanente até o prazo de vencimento do documento apresentado.

Os estudantes aprovados em categorias de inclusão, que exigem renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, precisam apresentar também os documentos exigidos para fins de comprovação de renda, conforme instruções no item 9 do Guia do Candidato.

Aqueles aprovados nas vagas que requerem a formação integral do ensino médio em escolas pública, independente da renda, devem apresentar declaração de que não cursaram o ensino médio em escola particular e declaração de que não possuem curso superior, conforme modelos disponibilizados no Guia do Candidato.

O Registro Acadêmico por procuração é aceito desde que o representante legal porte documento oficial que o identifique e a procuração pública ou instrumento particular, com firma reconhecida em cartório.

Segundo o pró-reitor de Graduação, Eduardo Salles de Oliveira Barra, os candidatos que não apresentarem algum documento requerido poderão ingressar com recurso que dará direito a um prazo de dois dias para suplementar a documentação. Não será permitida a entrada de acompanhantes no momento do registro, o acesso ao prédio é exclusivo para aprovados.

A confirmação de matrícula será realizada de acordo com o período previsto na declaração assinada na ocasião do registro, na secretaria da coordenação do curso.

Conforme edital, o registro acadêmico deverá ser feito, para as graduações a serem cursadas em Curitiba e em Pontal do Paraná, no Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA) – Praça Santos Andrade, 50, Centro (Prédio Histórico da UFPR) – do dia 17 a 23 de janeiro. Os aprovados em Palotina devem comparecer, nos dias 17 e 18, na Secretaria do Campus – localizada na Rua Pioneiro, 2.153, Jardim Dallas, Palotina. Nos dias 21 a 23 será a vez dos estudantes da UFPR Litoral, que precisam levar a documentação na Unidade de Gestão Acadêmica – Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos.

Em Jandaia do Sul, o procedimento acontecerá nos dias 21 e 22 na Secretaria Acadêmica do Campus – Rua Dr. João Maximiano, 426, Centro, Jandaia do Sul. Já os candidatos aprovados para cursar Medicina em Toledo farão o registro no dia 23 na Secretaria Acadêmica do Campus – Rodovia PR 182, s/n, km 320/321, Biopark – Parque Científico e Tecnológico em Biociências, Toledo.

Os estudantes devem ficar atentos ao dia e horário destinado ao registro acadêmico de cada curso, pois o trâmite só acontecerá naquele momento. “É um dia de confraternização em que os veteranos preparam festas para recepcionar os calouros após o registro”, conta Barra.

As chamadas complementares estão previstas para iniciarem a partir de 30 de janeiro e serão divulgadas no site do Núcleo do Concursos. As aulas da maioria dos cursos começam no dia 18 de fevereiro