Matrículas para novos alunos do pré e 1º ano começam na segunda-feira

SMCS

A Secretaria Municipal da Educação divulga a partir de segunda-feira (5/11), no portal Cidade do Conhecimento, o resultado do cadastramento escolar das crianças que vão ingressar na rede municipal de ensino em 2019, em turmas de pré-escola e 1º ano do ensino fundamental.

A matrícula deve ser feita de 5 a 14 de novembro nas unidades indicadas no cadastro. Os endereços das escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão indicados no site.

Aproximadamente cinco mil crianças nascidas em 2013, 2014 e 2015 e que ainda não eram atendidas em CMEIs e escolas do município foram cadastradas para as vagas, no período de 20 de agosto a 20 de setembro.

Os pais que desejarem a troca da unidade escolar devem primeiro fazer a matrícula na unidade indicada e, de 29 de novembro a 3 de dezembro, procurar o núcleo de ensino da sua região para fazer a mudança. No momento do cadastramento, as famílias indicaram até três opções de unidades de preferência para matrícula. A partir da indicação e do endereço da família, foi feita a distribuição georreferenciada das vagas, para garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Crianças sem cadastro

Famílias de crianças que não foram cadastradas devem procurar matrículas diretamente nas unidades desejadas, de 6 a 21 de dezembro. Neste período também serão abertas as matrículas para turmas das duas etapas do ensino fundamental (1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano).

A rematrícula das crianças e estudantes já atendidos na rede municipal aconteceu entre 29 de setembro a 5 de outubro.

A diretora do Departamento de Planejamento e Informação da Secretaria Municipal da Educação, Elizabeth Dubas Laskoski, alerta aos pais para que fiquem atentos aos prazos. “A matrícula é realizada mediante a apresentação da documentação pelas famílias. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis compareçam à unidade indicada dentro do prazo para não correr o risco de perder a vaga”, explica.

Documentação

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde da criança (podem ser feitos nas unidades de saúde), Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) da pessoa responsável pela criança e comprovante da Copel. Caso o comprovante da Copel não estiver em nome do responsável pela matrícula é necessário apresentar outro comprovante com o mesmo endereço (conta de telefone, carta do banco, cartão de crédito). Devem ser apresentados os originais e cópia de todos os documentos.

Para estudantes vindos de outros estados é necessário apresentação do histórico escolar.

MATRÍCULAS PARA 2019 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

De 5/11/2018 até 14/11/2018: divulgação do resultado do cadastramento escolar e matrículas das crianças nascidas nos anos de 2013, 2014 e 2015 que frequentarão em 2019, turmas de pré-escola e 1º ano do ensino fundamental. Matrículas diretamente nas unidades indicadas.

De 29/11 até 3/12: prazo para trocas de unidades escolares para famílias que necessitarem.

De 6/12 até 21/12: matrículas para crianças que não foram cadastradas e novas matrículas na rede municipal para turmas do ensino fundamental, primeira e segunda etapa (1º ao 5º anos e 6º ao 9º anos). As matrículas devem ser feitas diretamente nas unidades pretendidas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Da criança ou estudante

Certidão de nascimento da criança ou estudante (original e cópia)

Carteira de vacinação da criança ou estudante (pode ser feita nas unidades de saúde)

Cartão do SUS (pode ser feito nas unidade de saúde)

Documentos dos responsáveis

Registro Geral (RG) - original e cópia

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia

Comprovante da Copel - original e cópia. Se o comprovante da Copel não estiver em nome do responsável pela matrícula é necessário apresentar um outro comprovante com o mesmo endereço (conta de telefone, carta do banco, cartão de crédito).

DÚVIDAS? LIGUE PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO

Bairro Novo – 3298 6140

Boa Vista – 3313 5714

Boqueirão – 3313 5544

Cajuru – 3361 2357

CIC – 3327 2580

Matriz – 3313 5842

Pinheirinho – 3313 5444

Portão – 3350 3904

Santa Felicidade – 3372 3332

Tatuquara – 3348 5369