Matt Le Blanc, o Joey de 'Friends', diz que garoto o confundiu com o pai de seu personagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encerrada há 15 anos, a série "Friends" continua popular e aumentando seu número de fãs. O ator Matt Le Blanc, que interpretava Joey, afirmou nesta quinta-feira (24) que é reconhecido nas ruas até mesmo por adolescentes nascidos depois do cancelamento da produção.

O ator contou, no entanto, no programa Live with Kelly and Ryan, que já passou por momentos engraçados ao ser reconhecidos por jovens que estão sendo apresentados ao programa agora. Um garoto chegou a confundi-lo com o pai de seu personagem ao vê-lo na rua.

"Eu estava andando na rua um dia, uns anos atrás, e esse garoto, que devia ter uns 13 ou 14 anos, me diz: 'Meu Deus, você é o pai do Joey'", contou o ator em meio a gargalhadas. Ele diz ainda que respondeu com um "cai fora".

Lançada em 1994, "Friends" foi cancelada em 2004, mas continua no ar em canais de TV por assinatura e em serviços de streaming, tanto nos Estados Unidos quando no Brasil. Em janeiro, a expectativa de que a série poderia deixar o catálogo da Netflix chegou a assustar os fãs, mas o programa foi confirmado por mais um ano.