Maycon Ananias compõe música exclusiva para Parada de Natal do Batel

Redação Bem Paraná com assessoria

Curitiba vai ganhar um espetáculo de Natal grandioso em 2018. Trata-se da Parada de Natal do Batel, que será apresentada pelo Ministério da Cultura e Pátio Batel e é realizada pela Lápis de Cor Economia Criativa, com colaboração da Prefeitura Municipal de Curitiba, Instituto Municipal de Turismo, Hotel Slaviero Full Jazz e Hospital Santa Cruz.

A Parada terá uma música exclusiva, composta e orquestrada pelo renomado diretor, compositor e produtor musical brasileiro, Maycon Ananias. A gravação foi realizada pela PRS (Petersburg Recording Studio), em São Petersburgo, na Rússia, no mês de junho. Os músicos da Filarmônica russa são especializados em gravações para multimídia, com 40 anos de tradição para gravações para o cinema. O nome da música, que já foi apresentada durante audição para Cintia Slud, diretora da Lápis de Cor Economia Criativa, ainda é mantido em segredo pelo compositor.

Ananias buscou inspiração nas canções natalinas e no cinema para compor a canção da Parada de Natal do Batel, especialmente em grandes nomes como Aaron Copland e John Willians, que assina as trilhas de filmes lendários como Star Wars e Jurassic Park.

A Parada de Natal do Batel será realizada na Avenida do Batel, num percurso de aproximadamente 750 metros - trajeto que equivale a extensão do sambódromo carioca. As apresentações serão gratuitas e ocorrerão a partir do final de novembro até a véspera do Natal.