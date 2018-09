Mayra Aguiar perde chance do tricampeonato no Mundial de judô

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Mayra Aguiar, 27, parou cedo no Campeonato Mundial de judô, que está sendo realizado em Baku, no Azerbaijão.

Bicampeã mundial na categoria 78 kg, Mayra deixou a competição logo na segunda luta, ao ser derrotada pela chinesa Zhenzhao Ma.

Atual número cinco do ranking mundial, a brasileira era cabeça de chave e defendia o título obtido no Mundial de Budapeste (HUN) em 2017.

Para o técnico da seleção brasileira feminina, Mario Tsutsui, estão aparecendo outras rivais em condições de superar Mayra na categoria.

"Outras atletas vêm subindo também e chegando. A Mayra tem condições de repensar e dar um outro gás para se distanciar de novo dessas atletas. Ela tem uma capacidade muito grande", afirmou.

A última vez que a meio-pesado caiu antes das disputas por medalhas em um Mundial foi em 2015, em Astana, no Cazaquistão. Um ano depois, no Rio de Janeiro, ela conquistou a sua segunda medalha de bronze em Jogos Olímpicos.

A única medalha do país no Mundial até agora veio com Erika Miranda (52 kg). Restam dois dias de competição.