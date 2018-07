McDia Feliz 2018 vai ajudar na construção do Hospital Erastinho em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Hospital Erasto Gaertner (HEG) participa pela 24ª vez consecutiva do McDia Feliz, umas das maiores campanhas em prol de crianças e adolescentes do país. Em 2018, a instituição pretende beneficiar, com a venda de tíquetes antecipados e produtos promocionais, o projeto de construção do Hospital Erastinho – o primeiro dedicado exclusivamente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer infantojuvenil no Paraná e também a manutenção dos serviços prestados no Espaço da Família, já existente na Pediatria do HEG.

Neste ano, o McDia Feliz será realizado no dia 25 de agosto e o tíquete antecipado já está disponível no valor de R$ 16,50. A compra dos tíquetes e dos produtos promocionais, que também fazem parte da campanha, pode ser efetuada na secretaria da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), nas dependências do Hospital Erasto Gaertner (HEG).

Sobre o Hospital Erastinho

O Hospital Erastinho será uma nova estrutura - com 39 leitos de internamento privativos e semiprivativos, dedicado exclusivamente ao atendimento humanizado de crianças e adolescentes com câncer, oferecendo um tratamento de qualidade, com corpo clínico altamente especializado e atendimento multiprofissional. A campanha de arrecadação para a construção do novo hospital atingiu a marca de 50% e adquirindo tíquetes antecipados e produtos promocionais, a população poderá contribuir com a realização deste projeto.

Impacto social ampliado

Neste ano, o McDia Feliz, que chega a sua 30ª edição, amplia seu impacto social e beneficia duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, além do combate ao câncer infanto-juvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

Desde 1988, mais de R$ 260 milhões foram destinados por meio da campanha e destinados para instituições de apoio que lutam pela cura do câncer infantojuvenil. Mais informações em www.mcdiafeliz.org.br.