McDia Feliz comemora 30 anos

O McDonald’s comemorou a 30ª edição do McDia Feliz no Brasil. A campanha é a maior iniciativa brasileira de arrecadação de fundos para tratamento de crianças e jovens e em 2018 contou com uma novidade, a venda de Big Macs vai beneficiar um número ainda maior de pessoas que necessitam de apoio com a introdução de uma nova causa altamente importante para o país: a educação. Dessa forma, a companhia também contribuirá com o desafio que o desemprego juvenil ainda representa no país. Então a empresa formou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, organização não-governamental que há mais de 20 anos trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação. Crédito: Fernando Ctenas/McDonald’s/Divulgação

O Futuro dos Condomínios

Aconteceu o evento focado no Futuro dos Condomínios, promovido pela CM Premium. Na foto: da esquerda para a direita: Átila Cordova, sócio diretor da MAGAV – Segurança estratégica em Curitiba, atual diretor de segurança da comunidade israelita do Paraná; Marcelo Baiak Diretor Grupo CM condominium; Beatriz Mello e Maria Elisa Kienast, ambas Comercial do Grupo CM condominium; Fabio Barqui Steren e José Henrique Hornung, graduado em Direito, sócio fundador da ph3 solutions, co-criador e professor do Curso de Formação de Síndicos da PUCRS.

Balanço:

** O Ico Project é um instituto com base na capital paranaense. Atualmente está em obras e se prepara para oferecer um centro para que crianças com autismo possam receber tratamentos adequados e realizar atividades físicas, além de oferecer às famílias conforto, conhecimento e um ambiente alegre e cativante. Enquanto isso, com os objetivos traçados, o Ico Project estabeleceu uma parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com a fundação norte-americanaAutismSpeaks para a implantação de um programa internacional de treinamento e capacitação de pais e/ou cuidadores de crianças de dois a nove anos com atraso de desenvolvimento, principalmente autismo.

** O Hotel Deville Prime Cuiabá acaba de concluir mais uma fase de revitalização, contando com quase 90% de sua área reformada, em um investimento que chega a quase R$ 1,5 milhão. O que começou no ano passado com a reforma do lobby, corredor e apartamentos, agora contemplou também as suítes e salas de eventos (nesta nova fase foram R$ 500 mil).

** Não são só as noivas que investem na preparação para o dia do casamento. Os noivos também optam por um dia relaxante, além de cuidar da beleza e do estilo para subir no altar. De olho nisso, a Navalha, Beer & Co., misto de barbearia e bar, lançou o Espaço Noivo. Trata-se de uma área exclusivamente dedicada a cuidar aos homens que se preparam para o grande evento, cuidando do visual, relaxando com um drink e reunindo os amigos. Este espaço fica na Unidade Martin Afonso, 1059, e pode ser alugado em três pacotes diferentes, com variados itens inclusos. Todos os pacotes contam com um corte de cabelo, um corte de barba e um banho no banheiro privativo. Os preços variam a partir de R$ 450 até R$ 1250.