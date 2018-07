McDonald’s inaugura restaurante repleto de novidades no Shopping Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

O McDonald´s da praça de alimentação do Shopping Curitiba é o primeiro do Paraná a oferecer o novo modelo de restaurantes da marca, com um novo formato de atendimento, que inclui a possibilidade de o consumidor fazer um pedido personalizado por meio de totens e diversas funcionalidades que trazem mais interatividade e comodidade para o público que visitar o local.

Os clientes terão a opção de fazer seus pedidos por meio de totens de autoatendimento instalados no salão principal do restaurante e ainda poderão customizar itens do cardápio. Quem preferir fazer o pedido da maneira tradicional terá à disposição um menu board digital completamente renovado, além de ter funcionários vestidos com novos uniformes, cujos modelos foram eleitos por eles mesmos.

Uma das maiores mudanças da companhia também estará presente nessa unidade, a Cooltura de Serviço, possibilitando um atendimento mais personalizado, em vez da famosa padronização no tratamento aos clientes. Para o atendente, é a oportunidade de ele ser ele mesmo, com um discurso mais adequado ao perfil dele. Para o cliente, a possibilidade de receber um atendimento personalizado e mais direcionado, melhorando assim a sua experiência dentro dos restaurantes.

Em breve, o McDonald’s do Cabral será reinaugurado seguindo esse novo modelo!

Serviço

Endereço: Shopping Curitiba - R. Brigadeiro Franco, 2300 - Batel, Curitiba

Dias e Horários de Funcionamento: De segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 22h