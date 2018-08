A McLaren introduz no mercado brasileiro um novo modelo: o 540C, criado para atingir um público diferenciado. Integrante da linha Sports Series, ele é equipado com motor V8 biturbo capaz de desenvolver 540 HP de potência (daí o nome do modelo) com toda a esportividade, tecnologia e conforto para os ocupantes. O McLaren 540C chega ao Brasil por preço a partir de R$ 1.550.000,00

A Citroën confirma para agosto o lançamento da nova geração do furgão Berlingo no Brasil como forma de reforçar a estratégia ofensiva da marca no mercado de veículos utilitários leves, iniciada no País com a Jumpy versão furgão, que chegou em outubro, e sua versão Minibus, apresentada em abril. Com capacidade de carga para 800 kg e um volume útil de 3 m³, o modelo chega em versão única com preço a partir de R$ 64.990.

As vendas da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que ocupa a primeira posição na indústria automotiva mundial, aumentaram 5,1% no primeiro semestre de 2018, quebrando um novo recorde com um total de 5.538.530 veículos. Houve um incremento da demanda tanto no segmento de crossovers, SUVs e picapes, como de veículos elétricos e híbridos. A Renault registrou uma alta nas vendas dos modelos Clio, Captur e Scénic; já a Dacia teve um recorde no volume de vendas semestrais. A Nissan se beneficiou de uma demanda maior por seus modelos Note, Serena, X-Trail e Qashqai, enquanto a Mitsubishi registrou um incremento nas vendas do novo Eclipse Cross e do XPANDER.