MDB adia decisão sobre candidatura própria ou coligação para o Governo do Paraná

Redação Bem Paraná

A expectativa era de que a Executiva Estadual do MDB do Paraná (MDB-PR) confirmasse ainda hoje a candidatura do deputado João Arruda ao governo do Paraná. Mas deve demorar mais um pouco até o partido se decidir entre coligação ou o lançamento da candidatura própria nas próximas eleições.



É que o próprio MDB decidiu adiar na manhã desta sexta-feira (03 de agosto) a reunião da Comissão Executiva Estadual, que é quem irá decidir os rumos do partido - na convenção do MDB-PR realizada no sábado (20), os convencionais do partido delegaram à executiva o poder de decidir entre coligação ou o lançamento da candidatura própria de Arruda.



Inicialmente, o presidente do partido no Paraná, o senador Roberto Requião, havia convocado a reunião para a tarde de hoje, às 17 horas. Mais tarde, porém, a nova data informada em ofício assinado pela presidência do partido é domingo, 10 de agosto, às 10h, no Diretório Estadual (Av. Vicente Machado, 988 - Curitiba).