'Me incomoda não trabalhar', diz Bruno Montaleone, que vai para NY ficar com Sasha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a novela "O Tempo Não Para", o ator Bruno Montaleone, 22, viaja para Nova York no fim do mês. Mesmo que ele vá para lá com a intenção de morar com a Sasha, o jovem diz que não se sentirá bem em não trabalhar.

"Vai ser incrível ficar com a Sá, mas me incomoda não trabalhar, mesmo de férias", afirmou à colunista Marina Caruso, do jornal O Globo.

Montaleone já tinha planos de estudar durante essa temporada fora. "Quero tirar um tempo para ir lá para fora estudar um pouco. Ou melhor: um pouco, não, estudar muito! Quero fazer cursos em Nova York", contou Bruno, em entrevista ao portal Gshow, da Globo.

Bruno já passou pelo elenco de "Malhação" nas temporadas de 2015 e 2016, e viveu o personagem Jhonny em "O Outro Lado do Paraíso", além de fazer uma ponta na série "Os Dias Eram Assim" (2017). "Quero aproveitar essa chance para melhorar o inglês e um monte de coisas. Tenho que ter um tempinho para mim também. Mas, precisando voltar para cá, eu volto e trabalho", completa.

O ator diz que não está tão preocupado em alcançar objetivos. "Sempre tive planos e muitos sonhos. Mas agora me peguei pensando nisso: para mim, sempre foi muito importante traçar uma meta. Então agora estou um pouco, não sei, não relaxado nem confortável, mas sei que as coisas vão acontecer".

Bruno e Sasha revelaram o namoro em dezembro do ano passado, quando passavam o Réveillon juntos em São Miguel do Gostoso (RN), e eles já combinaram o que farão neste fim de ano. "Vamos passar por aqui (no Brasil) até porque a Sá fica nas férias de lá e quer vir para cá ver os amigos e a família. Aí a gente combina sempre alguma coisa. Vamos nos divertir com os amigos e muita doideira para começar bem o ano".