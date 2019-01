Médico diz a Beto Barbosa que câncer desapareceu

Redação Bem Paraná

A equipe médica que atendeu ao cantor e compositor Beto Barbosa informou nesta quarta-feira (23) que o câncer que atingiu o artista desapareceu, após a cirurgia para a retirada e reconstrução da bexiga, e retirada completa da próstata. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Para a equipe, comandada pelo médico oncologista Fernando Maluf, as chances de cura completa são "muito altas" atualmente.

Os médicos reconheceram que quando Beto, 63 anos, começou a ser atendido, meses atrás, as chances eram "muito pequenas". Porcentualmente, a chance de o tumor não se manifestar novamente está por volta de 80%.

Não foi um caso nada fácil, porque o tipo de câncer que começou na bexiga de Beto era extremamente agressivo. A "resposta" que ele teve ao tratamento quimioterápico e à cirurgia foram considerados excelentes e um caso raro. Foram feitos testes nos tecidos retirados e constatado que não há mais células cancerígenas.

Beto Barbosa fez sucesso nos anos 90 com músicas de lambada, como 'Adocica' e 'Preta'.