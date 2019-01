Roberta D’Albuquerque | robertadalbuquerque@gmail.com

Balançavam as bochechas já vermelhinhas. Voava uma mecha assanhada do cabelo preso em uma trança cuidadosamente descuidada. Escapavam uns “uis!” daqui, uns “ops, desculpa!” dali. Era uma entre tantas. Estamos todos em um eterno comercial de blush em São Paulo nos últimos dias. Faz calor. Mas não era só calor. Havia ali um misto de calor e euforia de quem vivia uma peripécia, uma expressão de quem ultrapassava o (próprio) limite.

De velocidade talvez. Estava mesmo mais veloz do que nós que caminhávamos no sábado quente de feira e pracinha. Cabelos, os nossos, sem vento. Os “uis” eram os mesmos. Uma velocidade que beirava o perigo. Foram instaladas, por aqui, estações de patinetes elétricos que podem ser alugados por hora.

A moça andava em um deles. Entre o descontrole de quem parece não reconhecer que não domina a destreza da coisa e o medo das rampinhas que separam uma calçada da outra. Mini rampinhas. E veja bem, ela protagonizou um ou dois quase encontrões com pedestres distraídos, cruzou entradas de garagens sem parar pra olhar, pendurou a mochila (fio a um centímetro do pneu, louco pra enroscar e fazer valer qualquer preocupação que envolvesse a cena), cruzou a rua sem esperar o sinal...

Ainda assim, descia do patinete com olhar de prudência e o carregava andando para vencer um ou outro entre-calçadas que lhe parecia perigoso e que, muitas vezes, nem de altura mudava, variava só na estampa. O medo pode ser enternecedor. Era claro, para quem conservava como eu o lugar de observador, que de todas as ameaças, aquela era a que oferecia menos riscos. No entanto era justo ela que fazia a moça assanhada perder (ainda que momentaneamente) o espírito de aventura.

Os grandes entraves da vida podem ser uma ilusão de ótica. Não é mesmo?



https://www.facebook.com/roberta.dalbuquerque

https://www.instagram.com/robertadalbuquerque/