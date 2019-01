Medo de violência faz Copa SP ter seu 1º jogo com torcida única

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de futebol júnior terá nesta terça-feira (22), às 19h15, em Araraquara, o primeiro jogo com torcida única em seus quase 50 anos de história.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atendeu pedido das forças de segurança do estado e definiu que apenas os torcedores do São Paulo assistirão ao jogo contra o Guarani, pelas semifinais do torneio.

O time da capital teve esse privilégio por ter feito campanha melhor do que o rival.

O São Paulo, que atuou durante toda a Copinha em Araraquara, soma 18 pontos na competição - foram sete pontos na primeira fase, além de 11 nos duelos eliminatórios (a classificação nos pênaltis diante do Cruzeiro resultou em dois pontos). Já o Guarani soma 17 pontos, cinco na fase de grupos e 12 nos confrontos seguintes.

Desde dezembro, o Guarani busca reverter a determinação do Ministério Público de equiparar os times de Campinas ao quarteto Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo em relação à medida por mais segurança nos estádios. Nesta quarta-feira (23), por exemplo, torcedores corintianos não poderão entrar no Brinco de Ouro para assistir à partida Guarani x Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista.

Os clássicos paulistas são disputados com torcida única desde abril de 2016. A decisão foi tomada após a morte de um torcedor em São Miguel Paulista, antes de um clássico entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. O clássico entre Guarani e Ponte também tem torcida única desde o começo do ano passado.

SEGUNDA SEMIFINAL

Também foram tomadas medidas extras de segurança para a semifinal entre Corinthians e Vasco, nesta terça, às 21h30, em Barueri. A FPF cobrará ingressos para o jogo (em geral, a entrada é gratuita no torneio).

A medida foi tomada tendo em conta o histórico de violência entres as torcidas.

Se Corinthians e São Paulo se classificarem, a final no Pacaembu terá apenas torcedores da equipe com melhor campanha. As duas têm 17 pontos, mas o time alvinegro tem três gols a mais de saldo.