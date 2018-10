Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 23 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.085 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (6), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 12, 21, 25, 37, 38 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 23 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 36.356,37

Quadra - 4 números acertados - 4786 apostas ganhadoras, R$ 694,52

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.795 da Quina. Os números sorteados neste sábado (6), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 04, 33, 57, 63 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 2,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 93 apostas ganhadoras, R$ 4.282,20

Terno - 3 números acertados - 5906 apostas ganhadoras, R$ 101,39

Duque - 2 números acertados - 139007 apostas ganhadoras, R$ 2,36

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.241 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (6), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 08, 23, 50, 61, 66, 70 e 74. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 11,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 15.909,84

5 números acertados - 275 apostas ganhadoras, R$ 743,83

4 números acertados - 4686 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 45660 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Um apostador acertou as seis dezenas das segunda faixa do concurso 1.849 da Dupla-Sena. O bilhete de Niterói (RJ) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 171.743,89. Os números sorteados neste sábado (6), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 02, 03, 06, 39, 42 e 44; 2º sorteio - 02, 27, 28, 31, 33 e 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 10,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 39 apostas ganhadoras R$ 4.003,35

Quadra - 4 números acertados - 2093 apostas ganhadoras R$ 85,25

Terno - 3 números acertados - 42663 apostas ganhadoras R$ 2,09

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 171.743,89

Quina - 5 números acertados - 46 apostas ganhadoras R$ 3.054,73

Quadra - 4 números acertados - 2051 apostas ganhadoras R$ 86,99

Terno - 3 números acertados - 41981 apostas ganhadoras R$ 2,12

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (6) os números do sorteio 5325 da Loteria Federal, realizado em Itapiranga (SC). Confira:

1º bilhete - 80157 - 700.000,00

2º bilhete - 40560 - 28.000,00

3º bilhete - 67014 - 26.000,00

4º bilhete - 67632 - 22.000,00

5º bilhete - 05182 - 20.040,00