Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.108 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Conselheiro Pena (MG), foram os seguintes: 19, 22, 29, 41, 44 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 50 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 58 apostas ganhadoras, R$ 41.585,34

Quadra - 4 números acertados - 4051 apostas ganhadoras, R$ 850,56

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.854 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Conselheiro Pena (MG), foram os seguintes: 02, 16, 18, 19 e 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19, é de R$ 4,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 161 apostas ganhadoras, R$ 2.796,59

Terno - 3 números acertados - 10130 apostas ganhadoras, R$ 66,83

Duque - 2 números acertados - 195474 apostas ganhadoras, R$ 1,90

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.928 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Conselheiro Pena (MG), foram os seguintes: 00, 11, 12, 20, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 62, 66, 73, 76, 81, 85, 94 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 21, é de R$ 2,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 29.753,20

18 números acertados - 103 apostas ganhadoras, R$ 1.444,33

17 números acertados - 935 apostas ganhadoras, R$ 159,10

16 números acertados - 5648 apostas ganhadoras, R$ 26,33

15 números acertados - 25541 apostas ganhadoras, R$ 5,82

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 119.012,80

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.271 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Conselheiro Pena (MG), foram os seguintes: 16, 20, 30, 37, 66, 68 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 6,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 33.870,58

5 números acertados - 129 apostas ganhadoras, R$ 1.125,26

4 números acertados - 2822 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 29297 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.879 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 09, 13, 21, 29 e 41; 2º sorteio - 08, 12, 15, 36, 40 e 41. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 5,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 5.899,16

Quadra - 4 números acertados - 1315 apostas ganhadoras R$ 66,64

Terno - 3 números acertados - 23768 apostas ganhadoras R$ 1,84

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras R$ 3.286,67

Quadra - 4 números acertados - 987 apostas ganhadoras R$ 88,79

Terno - 3 números acertados - 19074 apostas ganhadoras R$ 2,29