Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 18 milhões no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.089 da Mega-Sena sorteados neste sábado (20), em Santa Helena de Goiás (GO), foram os seguintes: 05, 10, 32, 38, 48 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 18 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras, R$ 53.143,74

Quadra - 4 números acertados - 2665 apostas ganhadoras, R$ 826,14

QUINA

O concurso 4.806 da Quina também não teve ganhadores em seu prêmio principal neste sábado (20). Os números sorteados foram os seguintes: 02, 03, 04, 45 e 78. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 2,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 96 apostas ganhadoras, R$ 4.087,96

Terno - 3 números acertados - 9446 apostas ganhadoras, R$ 62,47

Duque - 2 números acertados - 153750 apostas ganhadoras, R$ 2,11

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.247 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (20) foram os seguintes: 01, 27, 45, 50, 65, 69 e 71. O time do coração foi o Ypiranga (AP) . O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 14,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 18.564,64

5 números acertados - 392 apostas ganhadoras, R$ 879,52

4 números acertados - 7315 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 72393 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Ypiranga (AP) - 16438 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 1.855 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (20) foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 19, 22, 40, 42 e 50; 2º sorteio – 07, 12, 23, 26, 27 e 28. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 1,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras R$ 3.311,88

Quadra - 4 números acertados - 752 apostas ganhadoras R$ 75,49

Terno - 3 números acertados - 13168 apostas ganhadoras R$ 2,15

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 2.794,40

Quadra - 4 números acertados - 957 apostas ganhadoras R$ 59,32

Terno - 3 números acertados - 15922 apostas ganhadoras R$ 1,78

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (20) os números do sorteio 5329 da Loteria Federal, realizado em Santa Helena de Goiás (GO). Confira:

1º bilhete - 63824 - 1.000.000,00

2º bilhete - 51127 - 14.000,00

3º bilhete - 41262 - 12.000,00

4º bilhete - 19977 - 10.000,00

5º bilhete - 32360 - 9.619,00