Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.114 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (12), em São Paulo (SP), foram os seguintes: 17, 25, 30, 35, 42 e 57. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 25 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 70 apostas ganhadoras, R$ 34.091,54

Quadra - 4 números acertados - 4376 apostas ganhadoras, R$ 779,05

QUINA

O concurso 4874 da Quina acumulou e deve pagar R$ 2,2 milhões em seu próximo sorteio. As dezenas sorteadas neste sábado foram: 26, 44, 51, 61 e 74. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 10.930,07

Terno - 3 números acertados - 3573 apostas ganhadoras, R$ 165,60

Duque - 2 números acertados - 102609 apostas ganhadoras, R$ 3,17

TIMEMANIA

Também não houve ganhador no concurso 1280 da Timemania. Os números sorteados foram: 01, 06, 48, 50, 51, 52 e 67. O "time do coração" foi o Remo/PA. O próximo sorteio, dia 15, vai pagar o prêmio de R$ 10 milhões.

Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 25.690,32

5 números acertados - 274 apostas ganhadoras, R$ 803,65

4 números acertados - 4968 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 46329 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Remo/PA - 15780 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Os dois sorteios do concurso 1888 da Dupla-Sena não teve uma aposta ganhadora. No próximo concurso, dia 15, o prêmio vai ser de R$ 9,5 milhões. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 08, 14, 28, 29, 31 e 43.

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 37 apostas ganhadoras R$ 3.994,69

Quadra - 4 números acertados - 2070 apostas ganhadoras R$ 81,60

Terno - 3 números acertados - 39468 apostas ganhadoras R$ 2,13

2º sorteio - 01, 05, 19, 35, 38 e 50.

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 57 apostas ganhadoras R$ 2.333,74

Quadra - 4 números acertados - 2610 apostas ganhadoras R$ 64,71

Terno - 3 números acertados - 45159 apostas ganhadoras R$ 1,87

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05353 da Loteria Federal. Veja os principais prêmios:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 26740 - 1.000.000,00

2º - 11903 - 14.000,00

3º - 08372 - 12.000,00

4º - 72873 - 10.100,00

5º - 07643 - 9.644,00