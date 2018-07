Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 56 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.059 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (14), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 04, 05, 36, 40, 44 e 56. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 56 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 77 apostas ganhadoras, R$ 39.904,70

Quadra - 4 números acertados - 5562 apostas ganhadoras, R$ 789,19

QUINA

O concurso 4.724 da Quina também não teve nenhum ganhador neste sábado (14). Os números sorteados foram os seguintes: 14, 17, 30, 48 e 58. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 1,2 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 34 apostas ganhadoras, R$ 9.259,57

Terno - 3 números acertados - 3817 apostas ganhadoras, R$ 124,02

Duque - 2 números acertados - 102477 apostas ganhadoras, R$ 2,54

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.205 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (14) foram os seguintes: 07, 23, 29, 54, 69, 70 e 75. O time do coração é o Ponte Preta/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 950 mil.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 20.002,95

5 números acertados - 113 apostas ganhadoras, R$ 758,64

4 números acertados - 2021 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 19068 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Ponte Preta/SP - 4083 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Duas apostas vencedoras acertaram as seis dezenas do 1º e 2º sorteio da Dupla-Sena. A aposta do 1º sorteio saiu para Feira de Santana (BA) e levará o prêmio de R$ 1.381.980,39, já a 2ª, de Brasília (DF), vai levar o valor de R$ 49.726,75.

Os números do concurso 1.813 sorteados neste sábado (14) foram os seguintes: 1º sorteio – 03, 14, 18, 23, 43 e 46; 2º sorteio – 05, 09, 12, 27, 34 e 43. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 120 mil.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 1.381.980,39

Quina - 5 números acertados - 7 apostas ganhadoras R$ 6.458,02

Quadra - 4 números acertados - 746 apostas ganhadoras R$ 69,25

Terno - 3 números acertados - 14189 apostas ganhadoras R$ 1,82

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 49.726,75

Quina - 5 números acertados - 34 apostas ganhadoras R$ 1.709,47

Quadra - 4 números acertados - 1062 apostas ganhadoras R$ 48,64

Terno - 3 números acertados - 15085 apostas ganhadoras R$ 1,71

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.301, realizado neste sábado (14) em São Miguel do Oeste (SC).

1º bilhete - 64856 - 1.000.000,00

2º bilhete - 00973 - 14.000,00

3º bilhete - 08164 - 12.000,00

4º bilhete - 54997 - 10.000,00

5º bilhete - 47212 - 9.619,00