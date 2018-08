Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 35 milhões

Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2065 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 35 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira (8).

As dezenas sorteadas foram: 04 -11 - 20 - 30 - 37 - 43

Na Quina, foram registradas 74 apostas acertadoras, que irão receber R$ 37.180, 01 cada uma.

E 4.900 apostas acertaram a Quadra e vão ganhar R$ 802,13.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em to o país.