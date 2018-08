Mega Sena pode pagar R$ 33 milhões neste sábado

Redação Bem Paraná

Neste sábado (25), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 33 milhões do concurso 2.072, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado em Itabela (BA).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 123 mil em rendimentos mensais. O valor também é suficiente para adquirir 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Lotofácil da Independência:



As apostas para o concurso especial Lotofácil da Independência estão liberadas desde o dia 23/07. O prêmio está estimado em R$85 milhões e o sorteio será no dia 08 de setembro em São Bento do Sul (SC).